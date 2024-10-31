Togg T10X’e Yeni Özellikler Eklendi!

YENİ YAZILIMLA 7 ÖZELLİK HİZMETE SUNULUYOR

Yeni güncelleme ve dönüşüm süreci ile birlikte kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanıyor. Togg T10X, yeni yazılımı 1.5 ile birçok yeniliği kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Togg, yazılım güncellemeleri aracılığıyla T10X’in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu güncellenen yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümü ile birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak birçok özellik devreye giriyor. Özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşüm ile birlikte kullanıcılar bu 7 özellikle tanışacak. 1 Eylül öncesinde piyasaya sürülen V2 cihazlarına ise bu özelliklere ek olarak dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

T10X KULLANICILARINA SÜREKLİ YENİLİK SUNULUYOR

Açıklamada yer alan ifadelere göre Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının güncellemelerle sürekli olarak yenilenen ve güncel kalan cihazlar kullanmasına odaklandıklarını ifade etti. Karakaş, “Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak, yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül’den önce yola çıkan T10X’lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturduk” şeklinde konuştu.

Gürcan Karakaş, 1 Eylül’de yürürlüğe giren GSR II regülasyonu çerçevesinde, siber güvenlik protokolünün uygulanmasının önemli bir değişiklik olduğunu belirtti. Bu değişiklikle birlikte yeni standartlara uygun kameraların devreye sokulması gerektiğini vurguladı. Üretilen cihazların siber güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli geliştirmeleri zamanında tamamladıklarını kaydeden Gürcan Karakaş, kullanıcılarına aynı deneyimi sağlamak için sorumluluk üstlendiklerini de belirtti.

YENİ HİZMETLER İÇİN RANDEVU SÜRECİ BAŞLIYOR

Karakaş, donanım yenilemesi gerektiren temas noktası randevularını planladıklarını anlattı. ADAS özelliklerinin, 1 Eylül’den önce teslim edilen kullanıcılarla buluşmasının zaman almasını bu sorumluluğun yerine getirilmesi açısından önemli gördüğünü söyledi. Kullanıcılara yönelik tüm süreçlerin 4 Kasım’dan itibaren Trumore üzerinden bildirileceği belirtiliyor. Togg Care, kullanıcıları Aralık ayının 2’sinde randevularını alma konusunda destek verecek. ADAS yüklemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’daki özel temas noktalarında gerçekleştirilecek.

Bu noktalar, kullanıcıların ihtiyaçlarına destek sunacak uzman ekiplerin eşlik ettiği mekanlar olacak. Yüklemelerin ve kalibrasyonların aynı gün içinde tamamlanması hedefleniyor. 1 Eylül’den önce teslim edilen tüm T10X’ler için yazılım yüklemesi 7-10 ay içinde tamamlanacak.

YENİ YAZILIMLA GELEN FONKSİYONLAR

Yeni 1.5 yazılımı, yenilenmiş bir medya arayüzü sunuyor ve T10X’in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, akıllı cihazın şarj durumuna göre geri kazanımın dinamik olarak gösterilmesi gibi yeni bir özellik de ekleniyor. “Akıllı cihazım” uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar, dijital anahtar ve bu anahtarları paylaşma gibi özellikleri de kullanmaya başlayacak.

Bu yazılımla kullanıcılar ayrıca performans iyileştirmeleri, yeni dijital asistan komutları, profil atamasına göre bluetooth tercih öncelikleri ve sürücü ekranına yön bilgisi olarak yansıyacak navigasyon yönlendirmeleri ile daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayacak. Kullanıcılar, hızlarını, lastik basınçlarını veya menzillerini sesli komutlarla öğrenebilecek, ses yüksekliğini kontrol edebilecek ve T10X ile bağlantılı telefon rehberini sesli komutla arama yapabilecek.