TOGG T10X Fiyat Listesi Güncellendi

YERLİ OTOMOBİLİN BEĞENİSİ

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un T10X modeli, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bugün, Mart ayının son gününde TOGG T10X fiyat listesini hep birlikte inceleyeceğiz. TOGG için zaman zaman faizsiz kredi imkanı seçenekleri sağlanıyor. TOGG T10X, potansiyel alıcılar için oldukça cazip fiyat alternatifleri sunabiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Türkiye’de elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor. Bu kapsamda, uzun vadede elektrikli otomobil pazarındaki büyümeyi destekleyen planlar geliştiriliyor. TOGG T10X, bu hedefler doğrultusunda önemli bir rol oynamayı planlıyor.