Togg, Tesla’yı geride bıraktı!

TÜRKİYE’DE OTOMOTİV PAZARINDAKİ HAREKETLİLİK

Türkiye’nin araç piyasası büyük bir hareketlilik yaşıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Ağustos 2025 verileri açıklandı ve bu durum dikkat çekici gelişmelere yol açtı: Tesla, 8.730 adet ile en çok satan ikinci marka oldu ve yerli gururumuz Togg’u geride bırakarak satışlarını tam 7 kat artırdı. Geçen yıla göre pazar yüzde 12,78 büyüyerek toplamda 101.650 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 oranında artış göstererek 82.215 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,77 oranında daralarak 19.435 adede düştü.

TESLA’NIN BAŞARISI VE TOGG’UN DURUMU

Ağustos ayında Renault 9.561 adetle pazarın lideri oldu. Takip eden Tesla ise 8.730 adetle ikinci sırada yer aldı. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) sıralamada yer alıyor. Tesla’nın bu yükselişi, Model Y ve Model 3’ün Türkiye’deki popülaritesinin bir göstergesi konumunda. Togg’un satışları ise beklenenden düşük kalmış, yerli pazar payı yüzde 26,9’a gerilemiş durumda.

10 yıllık ağustos ortalaması göz önüne alındığında, toplam pazarda yüzde 60, otomobillerde yüzde 70,6 ve hafif ticarilerde yüzde 26,8 oranında bir büyüme görülüyor. Segmentlerde C sınıfı otomobiller yüzde 56 pay ve 366.708 adetle öne çıkıyor. SUV’lar ise yüzde 62,8 pazar payı ve 410.891 adet ile en çok tercih edilen kategori oldu. Sedanlar yüzde 22,1 (144.878 adet) ve hatchback’ler yüzde 14,2 (92.716 adet) ile takip ediyor. Motor tiplerine göre ise şu şekilde bir dağılım söz konusu: Benzinli araçlar yüzde 46,5 (304.618 adet), hibrit araçlar yüzde 26,3 (172.366 adet), elektrikli araçlar yüzde 18,5 (120.857 adet), dizel araçlar yüzde 8 (52.253 adet) ve otogazlı araçlar yüzde 0,7 (4.319 adet) olarak belirlenmiş durumda.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜK ARTILAR

Elektrikli araç satışları göz alıcı bir artış gösteriyor: 160 kW altı modellerde yüzde 106,6, üstü modellerde ise yüzde 285,9 artış yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde pazar yüzde 7,24 seviyesinde büyüyerek toplamda 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçların satışları, artan yakıt fiyatlarının da etkisiyle Türkiye’deki talep artışında önemli bir rol oynuyor.