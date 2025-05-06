Gündem

Tokat’ta 14 yaşında cinsel istismar

tokat-ta-14-yasinda-cinsel-istismar

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışları ailesi tarafından sorgulandı. Aile, bunun üzerine kızlarının cep telefonunu araştırmaya karar verdi.

ŞİKAYET SÜRECİ BAŞLADI

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları inceleyen aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu konusunda endişelendi. Bu nedenle aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli bireylerden şikayetçi oldu.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Ailenin şikayetinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

A.O.D. Kanalda Düşerek Anneden Kurtuldu

Nizip'te annesi tarafından bir sulama kanalından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Mardin’in Meraları Güneş Enerjisiyle Sulanıyor

Mardin'deki meralarda hayvan otlatma alanları, güneş enerjisi kullanılarak su kaynaklarına erişim sağlıyor. Bu uygulama, tarımsal faaliyetleri destekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.