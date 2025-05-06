Tokat’ta 14 yaşında cinsel istismar

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışları ailesi tarafından sorgulandı. Aile, bunun üzerine kızlarının cep telefonunu araştırmaya karar verdi.

ŞİKAYET SÜRECİ BAŞLADI

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları inceleyen aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu konusunda endişelendi. Bu nedenle aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli bireylerden şikayetçi oldu.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Ailenin şikayetinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.