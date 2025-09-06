Tokat’ta Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan Bosna Sokak’ta gerçekleşti. Burada 60 AGR 961 plakalı hafif ticari araç ile 06 KVN 58 numarasına sahip cip çarpıştı. Çarpışma sonrasında cipin ön tekeri yerinden koparak yola fırlarken, park etmiş bir otomobile çarparak durdu.

YARALI YOK, ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazanın sonucunda yaralanan kimse olmuyor. Olay sonrası araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.