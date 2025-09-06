Gündem

Tokat’ta Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

tokat-ta-arac-kazasi-guvenlik-kamerasinda

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan Bosna Sokak’ta gerçekleşti. Burada 60 AGR 961 plakalı hafif ticari araç ile 06 KVN 58 numarasına sahip cip çarpıştı. Çarpışma sonrasında cipin ön tekeri yerinden koparak yola fırlarken, park etmiş bir otomobile çarparak durdu.

YARALI YOK, ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazanın sonucunda yaralanan kimse olmuyor. Olay sonrası araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erciş’te Kafe Önünde Saldırı Gerçekleşti

Van'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

O Fotoğraftan Sonra Kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan kayıp Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, günler süren çalışmalardan sonra sonuç aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.