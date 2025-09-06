Tokat’ta Cip İle Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Kaza, Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak’ta gerçekleşti. 60 AGR 961 plakalı hafif ticari araç ile 06 KVN 58 plakalı cip arasında bir çarpışma meydana geldi. Çarpmanın sonucu olarak cipin ön tekeri yerinden koparak yola savruldu. Daha sonra, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

YARALANMA OLMADI, ARAÇLAR KALDIRILDI

Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma durumu söz konusu olmadı. Olay sonrası her iki araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.