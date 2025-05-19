Tokat’ta Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Olay, Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Günay Yılmaz ve Rıza Aydın, İstanbul’dan köylerine iş için geldikleri sırada karşılaştı.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA

İkili, karşılaştıktan sonra birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar, üzerlerinde taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonucunda Günay Yılmaz ve Rıza Aydın yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, Rıza Aydın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Günay Yılmaz ise tedavi sürecine alındı. Bacağından vurulan Yılmaz, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.