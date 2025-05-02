Tokyo-Osaka Hattında Yılan Görüldü

TOKAIDO ŞİNKANSEN HATTINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başkent Tokyo ile Osaka’yı bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında ilginç bir olay meydana geldi. Hattın üzerinde elektrik kesintisi yaşandı.

GÜVENLİK İNCELEMELERİ YAPILDI

Devlet televizyonu NHK’nın bildirdiğine göre, bu durum üzerine rotada güvenlik incelemeleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, Gifu-Haşima ve Maibara durakları arasında bir yılanın raylar üzerindeki tellere dolandığı tespit edildi.

SEFERLERDE AKSAMA VE KUYRUKLAR

Kyodo ajansının aktardığına göre, Japan Railway (JR) Central firması tarafından işletilen hatta demir yolu seferleri aksadı ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Firma, günlük 372 seferde ortalama 432 bin yolcunun taşındığını belirtirken, bu hattaki trenlerin istasyonlara varış süresinin ortalama 1,6 dakika gecikmeyle gerçekleştiğini ifade etti.