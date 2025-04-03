Tolga Sarıtaş’a Aybüke Pusat’tan Sonra Tepki

BOYKOT ÇAĞRISI VE CEVAPLAR

CHP, belirli markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da halk sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Kısa sürede gündem haline gelen boykota İstanbul başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Teşkilat dizisinde yer alan Aybüke Pusat da boykota destek vermiş, çağrıyı Instagram hesabından paylaşmış fakat sonrasında bu paylaşımı silmişti. Bu durum üzerine diziden çıkarılması istenmişti.

AYBÜKE PUSAT’IN DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X platformunda yaptığı açıklamada, boykot çağrısını “Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı” şeklinde tanımlayıp, “buna alet olmanın TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini” belirtti. Açıklamanın devamında ise, “Bu bağlamda TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerine yer verildi.

TOLGA SARITAŞ’A GELEN TEPKİLER

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından, Pusat’ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş’a sosyal medya üzerinden mesaj yağdı. Sarıtaş’ın paylaşımlarının altına “Destek ol”, “Gerekirse sen de ayrıl”, “Sessiz kalman doğru değil”, “Aybüke’ye destek çıkmak zorundasın” gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLARI KISITLADI

Tolga Sarıtaş, bu yoğun yorumlar karşısında sessiz kalırken, ilginç bir şekilde sosyal medya hesabındaki fotoğrafların yorum kısmını kapattı.