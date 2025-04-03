Tolga Sarıtaş’tan Aybüke Pusat Yorumu Engelleme Adımı

CHP BOYKOT ÇAĞRISINI DESTEKLEDİ

CHP, belli başlı markalara karşı bir boykot kampanyası başlattı. Geçtiğimiz hafta sonu, sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” şeklinde bir çağrı yapıldı. Boykot haberi kısa sürede popülerlik kazanırken, İstanbul başsavcılığı da bu çağrıyı yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Teşkilat dizisinde yer alan Aybüke Pusat, boykota destek verdiğini belirtti ve bu durumu Instagram hesabında paylaştı. Ancak geride bıraktığı paylaşımlarını sonrasında sildi ve dizisinden çıkarılması talep edildi.

AYBÜKE PUSAT DİZİDEN ÇIKARILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X platformunda yaptığı açıklamada boykotu “Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı” olarak tanımladı. Sobacı, “Buna alet olmanın TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini” dile getirdi. Açıklamada, “Bu bağlamda TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” denildi.

TOLGA SARITAŞ’A TEPKİ YAĞDI

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından Pusat’ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş’a yoğun bir şekilde mesajlar gönderilmekte. Sarıtaş’ın paylaşımlarına “Destek ol”, “Gerekirse sen de ayrıl”, “Sessiz kalman doğru değil”, “Aybüke’ye destek çıkmak zorundasın” gibi yorumlar yapıldı.

PAYLAŞIMLARINI KISITLADI

Tolga Sarıtaş, gelen bu yorumlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarıtaş, sosyal medya hesabındaki fotoğraflara gelen yorumları sınırlandırdı.