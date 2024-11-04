Tolga Zengin’den Trabzonspor’a Olay Tepki!

TRABZONSPOR’UN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI

Trabzonspor’un ilk yarıda kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ama maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda faul bulunduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

TOLGA ZENGİN’İN KATEGORİK AÇIKLAMASI

Devre arasında BeIN SPORTS’ta bu kararı değerlendiren eski Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, “Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇ SONU YAYININA KATILMADI

Karşılaşma 3-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdikten sonra Tolga Zengin, maç sonu yayınında yer almadı. Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Zengin’in bu hareketinin ardından görevini bırakacağı ve artık yayıncı kuruluşta çalışmayacağına dair yorumlar yapıldı.