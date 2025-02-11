Tolga Zengin, Futbol Kariyerini Anlattı

ŞUBAT AYI KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Şubat Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri” çerçevesinde, Trabzonspor’un unutulmaz kalecilerinden Tolga Zengin, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü Hakan Yoloğlu üstlendi. Davetliler ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte Zengin’in futbol yolculuğu ele alındı.

TOLGA ZENGİN’İN FUTBOL HİKAYESİ

Futbola İdmanocağı Kulübü’nde başladığını dile getiren Tolga Zengin, “Aslında hepimiz sokakta başladık. Babam çok istemezdi ama rahmetli annem desteklerdi. Babamdan gizli idmanlara gittim. Yavuz Selim Sahası bir kültürdü. Sonrasında rahmetli Özkan Sümer beni Trabzonspor altyapısına aldı ve maceram böyle başladı. A takıma yükseldim, Beşiktaş’a transfer oldum ve 2019’da futbolu bıraktım” şeklinde konuştu.