Tolgahan T, Bebeği 3’üncü Kattan Atmaya Çalıştı

TARTIŞMA SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Tekirdağ Çorlu’da bir fabrikada çalışan Tolgahan T, evinde 2 çocuğunun annesi Şirin T. ile bir tartışma yaşadı. Şirin T, K.A.T. adındaki bebeği evde bırakarak annesinin yanına gitmeye karar verdi. Bu duruma sinirlenen Tolgahan T, kucağında aldığı bebeği 3 katlı binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden aşağı atmaya kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

POLİSİN ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Polis, Tolgahan T’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı, ancak bu çabalar 1 saatlik süre zarfında sonuç vermeyince operasyon yapılmasına karar verildi. İtfaiye ekipleri de bu esnada yere şişme yatak serdi. Polis ekipleri, Tolgahan T’nin kapının arkasını koltuklarla kapatmış olması nedeniyle eve girmekte zorlandılar. İtfaiyenin merdivenli aracıyla pencereye yaklaşan ekipler, ikna çabalarına devam etti.

BEBEK KURTARILDI, ŞİFRE GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve giren polis ekipleri, Tolgahan T’yi yakalayarak bebeği elinden aldı. Sağlık ekipleri, bebeği kontrol ettiklerinde durumunun iyi olduğunu belirtti. Şirin T, bebeğine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı.

Polis, Tolgahan T’yi ters kelepçe takarak gözaltına aldı ve adliyeye sevk edilmesi için emniyetteki işlemlerini tamamladı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Tolgahan T, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.