Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmak İstemişti

OLAYIN BAŞLANGICI VE TARTIŞMA

Tekirdağ Çorlu’da çalışan bir işçi olan Tolgahan T, evde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şirin T, evde bıraktığı K.A.T. isimli bebeğiyle birlikte annesinin yanına gitmek istedi.

Tolgahan T’nin İkna Çabaları

Bu duruma sinirlenen Tolgahan T, kucağındaki bebeği 3 katlı binanın 3. katındaki evlerinin penceresinden atmaya kalkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, Tolgahan T’yi kucağındaki bebekle pencerede dururken ikna etmeye çalıştı fakat bu girişimler 1 saat boyunca sonucunu vermedi. Bunun üzerine polis operasyon düzenlemeye karar verdi. İtfaiye ekipleri de bu süreçte yere şişme yatak serdi.

Bebeğin Kurtarılması

Eve girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T’nin kapıyı koltuklarla kapatmasından dolayı zorluk yaşadı. Bu noktada itfaiyenin merdivenli aracı kullanılarak pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T’yi ikna etme çalışmalarına devam etti. Bir süre sonra hem kapıdan hem de pencereden eve giren ekipler, Tolgahan T’yi etkisiz hale getirip bebeği elinden aldı. Sağlık ekipleri, bebeği kontrol etti ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Şirin T, bebeğine kavuştuğunda gözyaşlarını tutamadı.

Tutuklama ve Hastane Süreci

Polis, Tolgahan T’yi ters kelepçe ile gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Tolgahan T, akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.