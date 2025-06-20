Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmaya Çalıştı

Olayın Başlangıcı

Tekirdağ Çorlu’da çalışan işçi Tolgahan T, evde eşi Şirin T ile tartıştı. Şirin T, K.A.T. adındaki bebeği evde bırakıp annesinin yanına gitti. İddiaya göre, bu durum karşısında sinirlenen Tolgahan T, kucağındaki bebeği 3 katlı binanın 3’üncü katındaki evin penceresinden atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İkna Çabaları ve Operasyon

Polis, kucağındaki bebeğiyle pencerede durarak tehlikeli bir durumda olan Tolgahan T’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Ancak 1 saat süren ikna denemeleri sonuç vermedi. Bunun üzerine polis, operasyon kararı aldı. İtfaiye ekipleri yerde şişme yatak serdi iki kattan da müdahaleye hazırlıklı hale geldi.

Polisin Müdahalesi

Eve girmeye çalışan polisler, kapının arkasının koltuklarla kapatılmış olması nedeniyle zorluk yaşadı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T’yi ikna etme çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra hem kapıdan hem de pencereden eve giren ekipler, Tolgahan T’yi etkisiz hale getirdi ve bebeği elinden aldı. Sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparak durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bu duruma tanık olan Şirin T, bebeğine kavuştuğunda duygusal anlar yaşadı.

Gözaltı ve Hastaneye Sevk Süreci

Polis, Tolgahan T’yi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin ardından Tolgahan T, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından, akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.