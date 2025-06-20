Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmaya Çalıştı

OLAY VE TARTIŞMA

Tekirdağ Çorlu’daki bir fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T, evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Şirin T, K.A.T. adındaki bebeği evde bırakarak annesinin yanına gitti. İddiaya göre, bu duruma sinirlenen Tolgahan T, kucağındaki bebeği 3 katlı binadaki evlerinin penceresinden atmaya kalkıştı.

POLİS OPERASYONU

Çevredekilerin yaptığı ihbar neticesinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis, Tolgahan T.’yi kucağındaki bebeğiyle pencerede dururken ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları başarısız olunca, polis bir operasyon planı oluşturdu. Bu sırada itfaiye ekipleri, olay yerinde şişme bir yatak serdi.

BEBEK KURTARILIYOR

Polis ekipleri, eve girmekte zorluk yaşadığı için Tolgahan T’nin kapıyı koltuklarla barricade etmesi nedeniyle güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyenin merdivenli aracı kullanılarak pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T’yi ikna etmeye devam etti. Bir süre sonra hem kapıdan hem de pencereden eve giren ekipler, Tolgahan T’yi yakaladı ve bebeği elinden aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şirin T, bebeğine kavuştuğunda gözyaşlarını tutamadı.

ADLİ SÜREÇ

Polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Tolgahan T, akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.