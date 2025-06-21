Tolgahan T. Bebeği Pencereden Atmaya Çalıştı

Olayın Başlangıcı

Tekirdağ Çorlu’da, işçi olarak görev yapan Tolgahan T, evinde 2 çocuğunun annesi olan eşi Şirin T. ile arasında bir tartışma çıktı. Bu tartışma sonucunda Şirin T, “K.A.T.” adındaki bebeği evde bırakarak, annesinin yanına gitmeye karar verdi.

Heyecan Dolu Anlar

İddiaya göre, bu duruma sinirlenen Tolgahan T, kucağına aldığı bebeği 3 katlı binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden atmayı planladı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla adrese yönlendirildi. Polis, Tolgahan T’yi kucağındaki bebekle pencerede ikna edebilmek için yoğun bir çaba göstermeye başladı. Ancak, 1 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Polis Operasyonu ve Kurtarma Çabası

Polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için operasyon yapma kararı aldı. Bu esnada itfaiye ekibi, bebeğin güvenliği için yere şişme yatak serdi. Eve girmeye çalışan polis, Tolgahan T’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması nedeniyle zorluk yaşadı. İtfaiyenin merdivenli aracı ile pencereden yaklaşan polis ekipleri, ikna çabalarını sürdürdü. Sonunda, hem kapıdan hem de pencereden içeriye giren polisler, Tolgahan T’yi yakalayarak bebeği elinden aldı. Sağlık ekipleri, bebeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Eşinin bebeğine kavuşması Şirin T. için duygusal anlar yaşattı ve gözyaşlarını tutamadı.

Gözaltı ve Hastane Süreci

Polis, Tolgahan T’yi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Tolgahan T, akıl ve ruh sağlığının kontrol edilmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.