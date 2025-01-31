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Tom Selleck Mutsuz Girdiği Yeni Yaşı

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SON GÜNLERDE MANŞETLERDE ÖNE ÇIKAN BİR İSİM

Son dönemlerde belki de kariyeri boyunca hiç olmadığı kadar birçok habere konu olan, manşetlerden düşmeyen usta aktör Tom Selleck, yılların yıpratmakta zorlandığı bir isim. Beyaz perdede ve televizyon ekranlarında canlandırdığı polis karakterleriyle hafızalarda yer edinmiş, 80’li yıllarda edindiği ünü oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve vazgeçmediği bıyıkları ile kazanmış bir Hollywood efsanesi.

YALNIZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Tom Selleck’i üzgün gözlerle uzaklara dalmış bir şekilde görenler, onun bu ruh haline inanmakta zorlandı. Üstelik, usta aktör doğum gününü tek başına bir fast food restoranında geçirdi ve sipariş verdi. Bu durum, yeni yaşında mutsuz ve yalnız olduğu izlenimini oluşturdu.

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