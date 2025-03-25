Toplam Can Kaybı Sayısı Açıklandı

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana sıkı bir şekilde Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Saldırılarında kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Son dönemde gerçekleştirilen saldırılar ardından Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, acı bilançosunu paylaştı.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler verildi. Son 24 saat içerisinde hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği belirtildi.

ATEŞKESİN BOZULMASI VE CAN KAYIPLARI

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 792 olduğu, ayrıca 1663 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

TOPLAM KAYIP SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 144’e, yaralı sayısının da 113 bin 704’e ulaştığı kaydedildi. Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.