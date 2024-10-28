Toplantı Sonrası Erdoğan’ın Açıklamaları

TOPLANTI VE AÇIKLAMALAR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de toplandı. Toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Milletimizin kızılelmasına dönüşen Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz” diyerek, halkın refahı ve mutluluğu için hiçbir engel tanımadıklarını vurguladı.

ENGELLER VE SALDIRILAR

Cumhurbaşkanı, “İhanet, sabotaj, alçak ve kalleş saldırıların bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz” şeklinde konuşarak, güvenlikten terörle mücadeleye kadar çeşitli konular üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. “Aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ülkemizi menzili maksuduna ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklindeki açıklaması, hükümetin kararlılığını gösterdi.

KAFKASYA’DA BARIŞ FIRSATLARI

Cumhurbaşkanı, 18 Ekim’de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını Türkiye’de misafir ettiklerini belirtti. Bu tür platformların önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bunu kurumsal bir yapıya dönüştürme arzularının bulunduğunu ifade etti. Karabağ’daki 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya’da kalıcı barış yönünde eşsiz bir fırsat yaratıldığını dile getirdi. Erdoğan, “Can Azerbaycan ve Ermenistan’ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi. Azerbaycan ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.