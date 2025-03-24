Torba Yasayla Çocuğu Olana Maaş İmkanı

TORBA YASA GÜNDEME GELİYOR

TBMM bu hafta torba yasa ile ilgili görüşmeler yapacak. Bu düzenlemeler çerçevesinde yeni destek ödemeleri devreye girecek. Geçtiğimiz hafta 3 gün süren toplantılara katılamayan genel kurul, bu hafta önceden görüştüğü konuları tamamlayacak.

ÇOCUĞU OLANA MALİ DESTEK

Torba yasa çerçevesinde çocuğu olan aileler için destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdeye göre; 1. çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı sunulacak. 2. çocuk için aylık 1500 lira destek verilecekken, 3. çocuk içinse aylık 5 bin lira ek ödeme yapılacak. Dolayısıyla, 5 yıl süresince 3 çocuğu olan aileler toplamda 6 bin 500 lira maaş alacak.

DOĞUM YARDIMI UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” olarak ilan etmesiyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik yardım verilecek. 1 Ocak 2025’ten önce doğan çocuklar bu destekten faydalanamayacak. Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan çocukları kapsayacak.

İKİ VE DÖRT ÇOCUK SAHİBİ ANNELERE DESTEK

Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, uygulamanın başlayacağı 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 çocuk sahibi bir annenin hesabına aylık 6 bin 500 lira, 4 çocuklu bir anne içinse aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Sağlanan doğum yardımları, çocuklar 5 yaşına gelene kadar devam edecek.