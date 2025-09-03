Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü: PİLOT Hayatını Kaybetti

EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim amaçlı bir uçak düştü. Kaza, Kırbaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Selçuk Havalimanı’ndan havalanan uçak, kısa bir süre sonra bölgedeki bir mısır tarlasına indi. Uçaktaki bir pilot adayı yaşamını kaybetti. Kazanın nedenine dair araştırmalar sürüyor.

PİLOTUN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak İzmir Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden pilot adayı, 1994 doğumlu Berfu Hatipoğlu olarak açıklandı ve kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında, “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan, Berfu Hatipoğlu’nun Instagram üzerinden yaklaşık 14 saat önce bir paylaşımda bulunduğu görüldü. Kaza haberinin arından bu paylaşıma birçok kullanıcıdan “Son fotosu olucağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” gibi yorumlar geldi.