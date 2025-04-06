Torpil Patlamasıyla Ağır Yaralandı

TORPİL PATLAMASINDA YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak’ta yaşanan patlama olayında bir genç yaralandı. K.S., arkadaşlarıyla birlikte patlatmak üzere torpil alırken, ateşleme sırasında elindeki torpiller patladı.

PATLAMA ANINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlama sırasında büyük bir gürültü ve duman yükseldi. K.S., kanlar içinde yere düşerken, yanındaki iki arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokak sakinleri, patlamanın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLICA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

TORPİL KULLANIMI KONUSUNDA UYARILAR YAPILDI

Patlayıcı maddelerin bilinçsiz kullanımının ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşların bu tür tehlikeli maddelerden uzak durması gerektiği yetkililer tarafından tekrar hatırlatıldı.