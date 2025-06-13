Tosya’da 3 Araç Çarpıştı, 9 Yaralı

KASTAMONU’DA ZİNCİRLİ TRAFİK KAZASI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi, 4’ü çocuk olmak üzere yaralandı. Kaza, D100 karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Samsun yönünde ilerleyen plakası tespit edilemeyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek 34 LR 5648 plakalı Volkswagen hafif ticari araç ve 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralıların durumu ve müdahale süreci

Kazanın ardından araçlarda bulunan Y.Ç., N.Ç., Y.K., Ö.K., M.E.K., A.K., Ş.T.Ö., A.Ö. ve M.Ö. yaralandı. 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.