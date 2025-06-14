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Tosya’da 3 Araç Çarpıştı, 9 Yaralı

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KAZADA YARALANANLARIN SAYISI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda Samsun yönünde giden bir Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, aracın karşı şeride geçmesine yol açtı ve sonuç olarak 34 LR 5648 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAĞANÜSTÜ HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİLER

Bu kaza sonucunda araçlarda bulunan Y.Ç., N.Ç., Y.K., Ö.K., M.E.K., A.K., Ş.T.Ö., A.Ö. ve M.Ö. dahil olmak üzere 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine hemen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçlardan çıkarttıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne sevk edilmeleri sağlandı. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

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