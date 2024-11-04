Tottenham’da Galatasaray Maçı Öncesi Sakatlık Sorunu!

HAVA DURUMU İYİ OLDU

Tottenham Hotspur, Premier Lig’de Aston Villa’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. Londra temsilcisi, perşembe günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşma öncesinde sakatlık sorunları ile mücadele ediyor. Maçta, sakatlık nedeniyle Romero ve Richarlison oyuna devam edemedi.

ROMERO VE RICHARLISON SAKATLANDI

Tottenham, Premier Lig’in 10. haftasında Aston Villa’ya karşı cesur bir performans sergileyip galibiyet elde etti. Ancak takımın savunmasında ve hücum hattında önemli kayıplar bulunuyor. Romero, maçın 61. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyun dışında kaldı. Önceki Manchester City karşılaşmasında van de Ven de sakatlık geçirmişti.

GALATASARAY MAÇI İÇİN BELİRSİZLİK

Tottenham’ın gol atma umudu olan Richarlison da bu maçta sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mevcut durum, bu oyuncuların Galatasaray ile yapılacak karşılaşmada oyunda olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor. İlerleyen günlerde bu konuda daha fazla bilgi edinileceği düşünülüyor.