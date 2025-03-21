Toyota Ft-Me, Modern Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

YENİ TASARIM İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toyota’nın yeni modeli FT-Me, ilginç tasarımıyla trafikte dikkatleri üzerine çekiyor. Marka, bu aracı Avrupa’da geleneksel bir ‘quadcopter’ olarak değil, ‘mikro otomobil’ olarak sınıflandırıyor. Böylece miniden mikro tasarıma geçiş yapıyor.

KENTSEL ZORLUKLARA ÇÖZÜM SUNUYOR

Basın bültenine göre, Toyota’nın Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirdiği mobilite çözümlerinin başarısı, FT-Me modelinin tasarımında ilham kaynağı oldu. Bu araç, şehir sakinlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamayı ve modern kentsel ortamların zorluklarını ele almayı hedefliyor.

KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

2.5 metreden daha kısa olan iki kişilik bu mikro otomobil, kompakt bir yapıya sahip. Dikdörtgen direksiyon tasarımı ile dikkat çeken FT-Me, sürücülerin akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanmalarına imkan tanıyor; bu sayede fiziksel anahtara ihtiyaç kalmıyor.