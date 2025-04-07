Toyota Hibrit Araçlara Talep Artıyor!

Toyota, küresel ölçekte hibrit araçlara olan yüksek talebi karşılamakta zorlanıyor. Manyetik parçaların tedarikinde yaşanan sıkıntılar, üretimde ciddi aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Bu durumdan en fazla etkilenen modellerden biri, Toyota’nın en çok satan araçlarından biri olan Corolla’nın hibrit versiyonu oldu. Artan yakıt fiyatları ve çevre bilincinin yükselmesiyle birlikte, Toyota’nın benzin-elektrik hibrit araçlarına olan ilgi dünya genelinde önemli ölçüde artmış durumda. Bu talepte en öne çıkan model ise, sağladığı uygun fiyat ve performans ile dikkat çeken Corolla hibrit oldu.

HİBRİT ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Avrupa’dan Hindistan’a, Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok bölgede Corolla hibrit’e gösterilen büyük ilgi, bayilerdeki stokların hızla tükenmesine yol açtı. Uzmanlara göre, bu talebin karşılanamaması durumunda elinde Corolla hibrit bulunduran kişiler önemli avantajlar elde edebilir. Reuters’ın haberine göre, Toyota bayilerinde hibrit araç bulmak oldukça zor hale geldi. Avrupa’da yeni bir hibrit araç almak isteyen müşteriler, ortalama 60 ila 70 gün beklemek zorunda kalırken, Japonya’da bu süre bazı modellerde 5 aya kadar çıkabiliyor. Corolla hibrit için ise koşullar daha da zor; birçok ülkede yeni siparişler ya beklemeye alındı ya da teslim tarihleri belirsizleşti.

Tedarik sorunlarına çözüm üretmek için Toyota, Kuzey Carolina’da 14 milyar dolarlık dev bir batarya üretim tesisi kurma kararı aldı. Nisan ayı itibarıyla üretime başlamış olsa da, bu yatırımın küresel ölçekte hissedilir bir etkisi olmasının zaman alacağı düşünülüyor. Bu durumun, özellikle Corolla hibrit gibi popüler modellerin değerini önümüzdeki dönemde artırması bekleniyor. 2024 yılındaki veriler, Çin’de elektrikli araç satışlarının yüzde 7 oranında düştüğünü, karşılığında hibrit araç satışlarının ise yüzde 27 oranında arttığını gösteriyor. Bu durum, Toyota’nın hibrit teknolojisine yaptığı stratejik yatırımların doğruluğunu kanıtlıyor.

HIBRİT TEKNOLOJİSİNDE LİDERLİK

Tamamen elektrikli modellere odaklanan rakiplerinin aksine hibrit stratejisini benimseyen Toyota, bu alandaki liderliğini daha da güçlendirmiş durumda. Uzmanlar, hammadde sorunlarının çözülmemesi halinde Corolla hibrit’in orta vadede önemli bir yatırım aracı haline gelebileceğini ifade ediyor.