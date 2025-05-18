Gündem

Toyota, Mayıs’ta SÜPRİZ kampanya sunuyor

toyota-mayis-ta-supriz-kampanya-sunuyor

TOYOTA’NIN SUV SEGMENTİNDEKİ BAŞARISI

Türkiye’de geniş bir kitle tarafından sevilen Toyota, SUV kategorisinde de dikkat çekmeyi başarıyor. Mayıs ayında tanıtılan Corolla Cross modeli, pek çok otomobil sever için büyük bir sürpriz oldu. Şehir içi ve uzun yolculuklarda sağladığı konfor ile Toyota Corolla Cross, aynı zamanda çevreci hibrit motor seçenekleriyle de öne çıkıyor.

COROLLA CROSS’UN PERFORMANSI VE EKONOMİSİ

Toyota Corolla Cross, 1.8 litrelik hibrit motoru ve e-CVT şanzımanı ile çevre dostu olmasının yanı sıra yüksek performans da sunuyor. Uzun yolculuklar ve şehir içi kullanımlarda ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Hibrit yapısı sayesinde, yakıt tüketimini minimum seviyede tutarken, düşük emisyon değerleriyle de çevreye duyarlı bir sürüş sunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cevdet Yılmaz, Karadeniz gaz keşfini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'de yapılan yeni doğalgaz keşfinin, ülkenin enerji bağımlılığını ve cari açığını önemli ölçüde azaltacağını belirtti.
Gündem

“Papa Leo’nun İlk Ziyareti Türkiye’dir”

Bu sabah Vatikan'da yapılan törenle Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa Leo göreve başladı. St. Peter Meydanı'nda birçok kişi toplandı ve ayin sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.