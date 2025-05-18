Toyota, Mayıs’ta SÜPRİZ kampanya sunuyor

TOYOTA’NIN SUV SEGMENTİNDEKİ BAŞARISI

Türkiye’de geniş bir kitle tarafından sevilen Toyota, SUV kategorisinde de dikkat çekmeyi başarıyor. Mayıs ayında tanıtılan Corolla Cross modeli, pek çok otomobil sever için büyük bir sürpriz oldu. Şehir içi ve uzun yolculuklarda sağladığı konfor ile Toyota Corolla Cross, aynı zamanda çevreci hibrit motor seçenekleriyle de öne çıkıyor.

COROLLA CROSS’UN PERFORMANSI VE EKONOMİSİ

Toyota Corolla Cross, 1.8 litrelik hibrit motoru ve e-CVT şanzımanı ile çevre dostu olmasının yanı sıra yüksek performans da sunuyor. Uzun yolculuklar ve şehir içi kullanımlarda ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Hibrit yapısı sayesinde, yakıt tüketimini minimum seviyede tutarken, düşük emisyon değerleriyle de çevreye duyarlı bir sürüş sunuyor.