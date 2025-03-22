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Toyota’nın Yeni Mikro Aracı FT-Me Tanıtıldı

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YENİ TASARIMIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Toyota, ilginç tasarımıyla dikkat çeken yeni FT-Me modeli ile miniden mikro tasarıma geçiyor. Marka, Avrupa’da bu aracı geleneksel bir ‘quadcopter’ yerine ‘mikro otomobil’ olarak sınıflandırıyor.

MODERN ŞEHİRLERİN ZORLUKLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR

Toyota’nın Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirdiği mobilite çözümlerinden ilham alarak tasarlanan FT-Me, şehir sakinlerinin değişen ihtiyaçlarını ve modern kentsel ortamların zorluklarını ele almayı hedefliyor.

ANAHTARSIZ KULLANIM İMKANI

2.5 metreden daha kısa olan iki kişilik araç, kompakt ve geniş bir tasarıma sahip. Dikdörtgen direksiyonu dikkat çekerken, sürücüler akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanabiliyor; bu da fiziksel anahtar ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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