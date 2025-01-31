Toyota RAV4 GR SPORT Satışa Sunuldu

GR SPORT VERSİYONU ÖNE ÇIKIYOR

RAV4 serisinin zirvesinde yer alan GR SPORT versiyonu, markanın motor sporları kolu TOYOTA GAZOO Racing’in şampiyonluklardan elde ettiği başarıları yansıtan özel tasarım detayları ve donanım ögeleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en zorlu etaplarından en hızlı pistlerine kadar her koşulda üstünlük kuran TOYOTA GAZOO Racing’in ruhunu taşıyan RAV4 GR SPORT, aracın sofistike tasarımını dinamik bir görünümle bir araya getiriyor. Dış ve iç tasarımıyla daha sportif bir RAV4 alternatifini sunan GR SPORT, bir dizi özel detayla ön plana çıkıyor.

TASARIMDAKİ ÖZEL DOKUNUŞLAR

GR SPORT’un tasarımında, GR’a özgü G-mesh desenli siyah ön ızgara ve belirgin sis farı çerçeveleri, aracın güçlü duruşunu vurguluyor. Ön ızgarada ve bagaj kapısında bulunan zarif GR logoları, dinamik tarzı yansıtıyor. İç mekandaki sporty detaylar da dikkat çekiyor; GR logolu ısıtmalı deri direksiyon ve GR logolu siyah deri ile süet spor koltuklar, araca özgü bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca kapılardaki, konsoldaki ve direksiyondaki koyu gri metal detaylar, koltuklardaki gümüş dikişlerle birlikte aracın şıklığını tamamlıyor. GR SPORT versiyonunda yer alan 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, hafiflik ve yüksek rijitlik sağlarken, parlak siyah yüzeyiyle etkileyici bir görünüm sunuyor.

YENİ DONDURUM VE TEKNOLOJİLER

RAV4 GR SPORT, gelişmiş donanımlarıyla öne çıkıyor. Araçta bulunan 12.3 inç dijital gösterge ekranı, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, Panoramik Görüntü Monitörü, dijital kameralı iç dikiz aynası ve kablosuz şarj ünitesi dikkat çekiyor. Ayrıca 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu ve sensörlü elektrikli bagaj kapısı gibi özellikler de mevcut. RAV4 GR SPORT, Galaksi Beyazı, Egzotik Kırmızı, Gümüş Metalik Gri, Metalik Gri ve Safir Mavi renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

DAHA SPORTİF SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

RAV4 GR SPORT, sadece tasarım ve donanım özelliklerinin ötesinde daha gelişmiş sürüş dinamikleri sunuyor. Daha çevik bir yol tutuşu için özel olarak ayarlanmış süspansiyon sistemleriyle, daha etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ön ve arka helezon yayları, daha çevik tepkiler için sertleştirildi ve amortisörlerin sönümleme kuvveti ayarlandı. Bu dinamik özellikler, Toyota’nın dünya çapında kendini kanıtlamış hibrit sistemiyle birleşiyor. RAV4, 2.5 litrelik hibrit motoruyla her koşulda yüksek bir konfor sunuyor. 219 HP güç üreten RAV4, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8.1 saniyede tamamlıyor. Araç, 5.9 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 133 g/km CO2 emisyonu gibi verimlilik değerleriyle de dikkat çekiyor.

GERÇEK SUV KABİLİYETİ

Etkileyici bir tasarıma sahip olan RAV4, gerçek SUV kabiliyetiyle beklentilerin üzerinde bir performans sunuyor. Her türlü yol koşulunda sorunsuz bir sürüş deneyimi sağlayan RAV4, akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemiyle geliyor. Hem yol hem de arazi şartlarında başarılı bir performans sergileyen RAV4, sürüş keyfiyle de öne çıkıyor. RAV4’ün GR SPORT versiyonu ise dinamik sürüş hissini bir adım daha ileri taşıyor.