Toyota Satış Rakamlarıyla Liderliği Pekiştirdi

SATIŞ RAKAMLARIYLA BAŞARI

Toyota, 2024 Ocak-Aralık döneminde 10 milyon 821 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiriyor. Bu satışlarla birlikte, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleri ile başarısını bir kez daha gösteriyor. Toyota, yalnızca yüksek satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda artan marka değeriyle de dikkat çekiyor. Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre ‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası’ unvanını kazanıyor.

İNOVASYON VE GLOBAL SATIŞLAR

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi unvanını, yenilikçi teknolojilerle birleştiren Toyota, sektöre yön veriyor. Bir mobilite şirketi olarak, her ülke ve bölgeye en uygun çözümleri sunan Toyota, 2024 yılında global tam hibrit satışlarını yüzde 21’in üzerinde artırarak 4 milyon 142 bin adete ulaşıyor. Avrupa’da rekor tam hibrit satışlarına ulaşan Toyota, 2024’te yüzde 8 artışla 775 bin adetlik satış gerçekleştiriyor.

AVRUPA’DA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Toyota’nın Avrupa’da en çok tercih edilen modelleri Yaris Cross Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid olarak beliriyor. Bunun yanı sıra, Toyota şarj edilebilir hibrit satışlarını 153 bin adetle yüzde 21, tamamen elektrikli satışlarını ise 140 bin adetle yüzde 34 artırıyor. Otomotiv sektöründe geleceğin teknolojisi olarak görülen hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesine devam eden Toyota, 1.779 adet satış gerçekleştiriyor. Bu satış rakamlarıyla Toyota’nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışları yüzde 23.4 artarak 4.5 milyon adedi aşıyor.