Toyota ve Lexus 140 Bin Aracı Geri Çağırıyor

TOYOTA GERI ÇAĞIRMA KARARI AÇIKLANDI

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alan Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geri çağırma iki farklı üretim hatasından kaynaklanıyor ve bazı modeller, potansiyel güvenlik riskleri taşıyor. Geri çağrılan araçlardan bazıları Toyota Tacoma 4×4 modellerindeki arka fren hortumlarında, Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde ise ikinci sıra orta emniyet kemerlerinde yaşanan üretim süreciyle ilgili hasarı içeriyor. Bu durum, kaza anlarında yolcuların güvenliğini tehdit edebileceğinden geri çağırma işlemi başlatıldı.

ÜCRETSİZ ONARIM HİZMETİ SUNULACAK

Toyota, geri çağırma kapsamında olan araç sahiplerini Nisan 2025’e kadar bilgilendireceğini duyurdu. Geri çağrılan araçların tüm kontrolleri ve gerekli parça değişiklikleri, Toyota’nın yetkili servislerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Şirket yetkilileri, müşteri güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, araç sahiplerinin en kısa zamanda Toyota’nın yetkili servislerine başvurmalarını önerdi. Geri çağırma işlemine tabi tutulacak bazı araç modelleri ise şunlardır: 2025 MY Toyota Camry, 2025 MY Lexus NX, 2024 MY Lexus RX, 2025 MY Lexus RX, 2024 MY Toyota Tacoma ve 2025 MY Toyota Tacoma.