Trabzon’da Sert Hava Balık Fiyatlarını Etkiledi

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BALIK FİYATLARINI ARTIRIYOR

Trabzon’da son zamanlarda etkili olan olumsuz hava koşulları, balıkçıların denize açılamamasına yol açtı. Bu durum, tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltiyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde, tezgahlardaki fiyatlar şöyle: İstavrit ve mezgit kilogramı 150 lira, somon 250 lira, çinekop 350 lira, levrek 300 ila 350 lira, hamsi 150 lira ve palamut ise tanesi 175 liradan satışa sunuluyor.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Balıkçı Onur Örseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın fiyatlardaki artışın ana nedeni olduğunu aktardı. Sıcaklıkların bir miktar yükselmesinin avlanmayı olumlu yönde etkileyebileceğini belirten Örseloğlu, “Vatandaşımızın yeniden uygun fiyatlardan beslenecek olduğu gıda maddesi balık. Biz artık havaların düzelmesini bekliyoruz. Hem vatandaş kazansın hem biz kazanalım.” şeklinde konuştu. Ayrıca Trabzon’da balığa olan ilginin genel olarak iyi olduğunu vurguladı ve “Trabzon insanı yine balıktan vazgeçmiyor. 2 kilogram alacak olan yine gelip 1,5 kilogram alıyor. Balık çeşitlerinde de sıkıntı yok. Biraz fiyatlarda oynama oluyor o da bizim elimizde değil.” ifadelerini kullandı.

TALEPTE AZALMA VE PAHALI FİYATLAR

Balıkçı Emin Avcı, balığa olan talebin son günlerde az olduğunu belirtti. “Hava muhalefetinden dolayı balık çok az geliyor. Yetiştirme balıkları somon, levrek koyuyoruz tezgahımıza. Balık çok az geldiği için fiyatlarda buna göre pahalı oluyor.” diyen Avcı, hava şartlarının balık tedarikinde zorluk yarattığını ifade etti. Vatandaş Yaşar Keleş de somon balığını tercih ettiğini belirterek, “Balıklar pahalı ama yapacak bir şey yok. Arada sırada alıyoruz. Fiyatlara bakıldığında önceden pazar günleri burası doluydu.” dedi.