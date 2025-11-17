Trabzon’daki Düğün Yemeğinden Sonra Gıda Zehirlenmesi

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir düğün etkinliğine katılan misafirlerden bazılarının, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurduğu bildirildi. Gıda zehirlenmesi olasılığı dolayısıyla, il genelindeki çeşitli hastanelerde gözlem altına alınan 65 kişinin tedavi süreçleri sürüyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yetkililer, olayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Gıda numunelerinin, analiz edilmek üzere alındığı ve zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Düğün organizasyonu ve yemek hizmetinin sorumluları hakkında bir inceleme başlatılması bekleniyor. Olayın gelişmeleri dikkatle izleniyor.