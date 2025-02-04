Trabzonspor 192. Yabancıyı Kadrosuna Dahil Etti

TRABZONSPOR’UN UKRAYNALI YILDIZI

Trabzonspor, yeni sezon için sözleşme imzaladığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile 57 yıllık tarihindeki 192. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Ara transfer döneminde Zubkov ile 4,5 yıllık bir sözleşme yapan bordo-mavililer, bugüne dek 54 farklı ülkeden oyuncu transfer etmiş durumda.

BRAZİLYA’LI FUTBOLCULAR REKOR KIRIYOR

Trabzonspor’da en çok forma giyen yabancı oyuncular arasında Brezilyalı futbolcular ilk sırayı alıyor. Bordo-mavili takım, şu ana kadar Güney Amerika ülkesinden tam 17 futbolcuyla sözleşme imzalamış durumda. Bu durum, Trabzonspor’un global bir takıma evrildiğinin ve farklı liglerden yetenekler kazanma hedefinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.