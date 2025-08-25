Trabzonspor 3’te 3 yaptı: Antalyaspor’u yendi!

Trabzonspor- Antalyaspor Maçının Detayları

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaştı. Papara Park’ta oynanan bu mücadele, bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Trabzonspor, galibiyeti 39. dakikada Stefan Savic’in kaydettiği golle elde etti. Bordo-mavililerin 41. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu sonuç, Trabzonspor’un 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltmesinin yanı sıra, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. Antalyaspor ise sezonun ilk yenilgisini alarak, 6 puanla 6. sırada yer buldu. Trabzonspor, gelecek hafta Samsunspor’u ağırlayacakken, Antalyaspor da Karagümrük ile karşılaşacak.

Maçtaki Önemli Anlar

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte maçta heyecanlı anlar yaşandı. 1. dakikada mücadele başladı, ardından 15. dakikada orta sahada mücadeleler yoğunlaştı. 17. dakikada Trabzonspor, Antalyaspor kalesinde bir tehlike yarattı. Karambol anında Onuachu’nun vuruşu savunmadan dışarı gitti. 33. dakikada Trabzonspor’dan Batagov sarı kart gördü. Antalyaspor’dan van de Streek ise 35. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. 36. dakikada, Trabzonspor gole çok yaklaştı. Zubkov’un serbest vuruşta yaptığı orta, Savic’in kafasıyla kaleye giden bir top oldu ama kaleci Abdullah bunu kurtardı.

39. dakikada Trabzonspor öne geçti ve Zubkov’un kornerinde Savic, arka direkte bulunan topu tamamladı. Ardından 40. dakikada Trabzonspor’un farkı 2’ye çıkardığı sanıldı ama yapılan VAR incelenmesi sonucunda 44. dakikada Augusto ile kaydedilen gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda ise 46. dakikada mücadeleye devam edildi. 78. dakikada Trabzonspor, Onuachu’nun indirdiği topa vuran Visca vasıtasıyla bir kez daha tehlike yarattı ama şut auta gitti.

Trabzonspor’un Kadrosunda Değişiklikler

Trabzonspor, önceki hafta Kasımpaşa karşısında oynadığı maçtaki 11’e bir değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Visca’yı yedek bırakarak Zubkov’a ilk 11’de şans verdi. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan aldığı 4 maçlık ceza sebebiyle takımda yer almadı. Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Cihan Çanak ise kadroya dahil edilmedi.

Taraftar İlgisi

Ligin ilk iki haftasında galibiyet elde eden Trabzonspor’un karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi göstermedi. Papara Park’taki tribünlerde boşluklar dikkat çekti. Az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını desteklemek üzere stadyumda yer aldı. Antalyaspor’da eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, ilk 11’deki yerini alırken, Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer buldu.