“Trabzonspor’a Kötü Haber Geldi. Cham, Fenerbahçe Maçında Yok.”

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK SÜRPRİZ

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda büyük bir mücadeleye çıkıyor. 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor’dan kritik bir sakatlık haberi geldi.

MUHAMMED CHAM’IN SÜRPRİZ SAKATLIĞI

Trabzonspor’un önemli hücum oyuncusu Muhammed Cham, Fenerbahçe maçına çıkamayacak. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak başparmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Trabzonspor’un hücum hattında eksikliğe yol açacak.

TRABZONSPOR SAĞLIK KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Cham’ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

CHAM’IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Avusturyalı futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıktı ve 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Cham’ın yokluğu, takımın Fenerbahçe karşısındaki hücum planlarını önemli ölçüde etkileyebilir.