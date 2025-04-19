“Trabzonspor, Adana Demirspor’u Yendi”

trabzonspor’un GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürüyor. Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Simon Banza’nın 45. dakikada kaydettiği kafa golü, bordo-mavililere galibiyeti getirdi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, üst üste ikinci zaferiyle taraftarlarını coştururken, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’un mağlubiyet serisi beş maça ulaştı.

banza’dan KİLİT GOL

Maçın ilk yarısı düşük bir tempo ile başlarken, Trabzonspor devrenin son anlarında etkili bir performans sergiledi. 45. dakikada Cham’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza, kale sahası ön çizgisinden kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda her iki taraf da gol fırsatları yakaladı ancak skor değişmedi. Trabzonspor’da Batagov’un 59. dakikada çektiği şut direkte patladı, Visca’nın 67. dakikada yaptığı vuruş ise kaleciden döndü. Adana Demirspor, 79. dakikada gole yaklaşsa da savunma bunu engelledi.

trabzonspor’dan İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Fatih Tekke’nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta Rizespor’u 2-0 yendiği gibi Adana deplasmanında da hata yapmadı. Bu galibiyetle puanını 42’ye yükselten Trabzonspor, ligde 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Tekke yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürüyor.

adana demirspor’un KARA SERİSİ

Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor, bu sezonki 24. yenilgisini aldı. Eksi 2 puanda kalan mavi-lacivertliler, üst üste beşinci maçından puansız ayrıldı. Takımın direnç göstermesine rağmen gol yollarındaki yetersizlik, taraftarlarını üzüyor.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

7. Dakika: Visca’nın sağdan çevirdiği topta Cham’ın vuruşunu Tolga son anda kesti.

22. Dakika: Ozan Demirbağ’ın şutuna Mendy kritik bir müdahaleyle engel oldu.

34. Dakika: Trabzonspor’da sakatlanan Jabol’un yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

59. Dakika: Batagov’un köşe vuruşundaki şutu direkte patladı.

90. Dakika: Trabzonspor, 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.