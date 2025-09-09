Trabzonspor, Büyükler Karşısında Kazanmayı Umuyor

TRABZONSPOR YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, 680 gün aradan sonra “İstanbul’un 3 büyükleri” karşısında kazanma çabasını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı son maçlarda en son 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek galip geldi. O tarihten sonra, bu üç rakibine karşı galibiyet yaşayamadı.

BORDO-MAVİLİLERİN SON PERFORMANSI

Trabzonspor’un bu üç takım ile son 9 lig müsabakasındaki performansı 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet şeklinde oldu. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde elde eden bordo-mavililer, 2023-24 sezonunun 11. haftasında İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 yenmeyi başardı. Ancak daha sonra göreve gelen Şenol Güneş ve Fatih Tekke sürecinde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyet elde edemediler.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe’ye ise 3-2 kaybetti. Geçen sezon, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye de 4-1 kaybetti. Kendi evinde sarı-kırmızılı takıma ise 2-0 mağlup oldu.

KUPA BAŞARISIZLIĞI

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı ligde 9 maçtır yenememekle kalmayıp, bu rakiplere karşı 2 kez de Türkiye Kupası finalinde mağlup oldu. Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 3-2, geçen sezon ise Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 kaybederek kupayı kazanamadı. Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı oynadığı son 11 maçta 10 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.