“Trabzonspor’da Fatih Tekke Krizi!”

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Bu sezon Süper Lig’e Abdullah Avcı ile başlayan Trabzonspor, 5. haftada Şenol Güneş’i göreve getirerek yeni bir yönetime geçti. Ancak son olarak Fatih Tekke ile yola devam etme kararı alındı. Yine de, Fatih Tekke’nin teknik direktörlük göreviyle birlikte kulüpteki inişli çıkışlar sürüyor.

TARAFTARIN İSTEĞİ VE YENİ İDDİALAR

Özellikle Fenerbahçe’ye karşı alınan 4-1’lik yenilgi sonrası Fatih Tekke, eleştirilerin hedefi haline geldi. Bunun yanı sıra, spor kulislerinde yer alan çarpıcı bir iddia, Tekke’nin Trabzonspor yönetimini ikiye böldüğünü öne sürdü. Taraftarın güçlü desteğiyle gelen bu isim, kulüp içinde tartışmalara yol açmış durumda.