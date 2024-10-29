Trabzonspor’da Fenerbahçe Maçı Öncesi Tedirginlik! Kadro Dışı Olacak Mı?

TRABZONSPOR BAŞKANINDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde takımın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, kötü sonuçların ardından kadro dışı kararının alınıp alınmayacağıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Trabzonspor, 3 Kasım’da Papara Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe’ye 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan bordo-mavili ekip, Kanarya’yı yenerek moral bulmayı hedefliyor. Özellikle 10 kişi oynayan Göztepe’ye karşı alınan mağlubiyet, camiada eleştirileri artırdı.

MAHÇUBİYETİ TELAFİ EDECEĞİZ

Doğan, Trabzonsporlu taraftarlar ile bir araya gelerek Göztepe mağlubiyetinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Başkan, “Keşke hafta sonu galip gelip buraya gelseydik, mahcubuz. Ancak Şenol hocamızla birlikte bu mahçubiyeti telafi edeceğiz. Ekonomik anlamda olduğu gibi sportif anlamda da daha başarılı bir seviyeye geleceğiz. Taraftarlarımızın dışarıda gösterdiği sevgi ve saygı için sağ olsunlar. Sahada iyi sonuçlar aldıktan sonra yeniden buluşup daha güzel günler geçireceğiz” dedi.

TRANSFER GELİŞMELERİ

Teknik kadro ile yönetim arasındaki koordinasyona da dikkat çeken Doğan, “Teknik kadromuzun ihtiyaçları doğrultusunda yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şenol hocamız ve ekibi çalışıyor. Millî maç arasında yeni oyuncu isimleri gündeme gelmeye başlayacak. Bu isimler üzerinde çalışacağız. Şu an kadrosunda en fazla akademi oyuncusu bulunduran kulüp Trabzonspor. Ancak sahada sadece Uğurcan’ı görüyoruz. Kararları hocamız Şenol Güneş verecek, o nasıl takdir ederse sahada onu göreceğiz” şeklinde konuştu.

KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Takımda kadro dışı kalacak oyuncular olup olmadığına ilişkin sorular üzerine Trabzonspor Başkanı, “Sahadaki performanstan ne ben, ne yönetim, ne Şenol Güneş ne de taraftarlar memnun değil. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız. Hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben de yaşanan bu durumu kabullenemiyorum. Hocamızın en kısa sürede çözüm bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.