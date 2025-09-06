Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kıraladı!

Trabzonspor, Süper Lig’deki yeni sezonuna başarılı bir başlangıç yaptıktan sonra transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili takım, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralamayı başardı.

Trabzonspor’un Açıklaması

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

Beşiktaş’ın Açıklaması

Beşiktaş ise resmi açıklamasında, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Performansı

10 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova’dan transfer edilen Arnavut futbolcu, Beşiktaş ile toplamda 61 maça çıkma başarısını gösterdi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan başarılı oyuncu, bu maçlarda 11 gol atıp 4 asist yaptı.