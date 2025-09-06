Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı!

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de yeni sezona başarılı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veriyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TRABZONSPOR’UN DUYURUSU

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan gelen açıklamada ise, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” denildi.

MUCİ’NİN PERFORMANSI

Arnavut futbolcu Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. Beşiktaş formasıyla toplamda 61 maça çıkan Muçi, bu karşılaşmalarda 11 gol atmayı ve 4 asist yapmayı başardı. Muçi’nin piyasa değeri de 10 milyon euro olarak belirlendi.