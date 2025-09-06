Spor

Trabzonspor Ernest Muçi’yi Kiraladı!

TRABZONSPOR’UN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’in yeni sezonuna başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer süreçlerine devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.” ifadesine yer verdi. Anlaşmaya göre Trabzonspor’un bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

MUÇİ’YE DAİR PERFORMANS BİLGİLERİ

10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla 61 maça çıktı. Bu süreçte 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan başarılı oyuncu, oynadığı müsabakalarda 11 gol atarak ve 4 asist yaparak dikkat çekti.

