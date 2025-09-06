Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı!

Trabzonspor, Süper Lig’de yeni sezon başlangıcını başarılı bir şekilde yaptıktan sonra transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor’un Resmi Açıklaması

Trabzonspor tarafından yapılan duyuruda, “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş’ın Resmi Açıklaması

Beşiktaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.” diyerek, gerçekleştirilen anlaşma şartlarını belirtti. Anlaşmada Trabzonspor’un satın alma opsiyonunun olduğu belirtildi.

Beşiktaş Performansı

Ernest Muçi, Legia Varşova’dan Beşiktaş’a 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 61 maça çıkarken, bu müsabakalarda 11 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Muçi’nin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirleniyor.