Trabzonspor, Ernest Muçi’yi kiraladı!

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık şekilde kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR’DAN DUYURU

Trabzonspor, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.”

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, kendi açıklamasında ise şu şekilde bilgi verdi: “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor’un satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

MUÇİ’NİN PERFORMANSI

Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer edilen Arnavut futbolcudur. Beşiktaş formasıyla toplamda 61 maça çıkan Muçi, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 4 asist yapmış durumda ve piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiştir.