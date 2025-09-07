Spor

Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kırdı!

Trabzonspor, Süper Lig’deki yeni sezona başarılı bir başlangıç yaptı ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralama kararı aldı.

TRABZONSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor, yaptığı açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” dedi. Bu transfer, Trabzonspor’un kadrosunu güçlendiren önemli bir adım oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN DUYURU

Beşiktaş, transferle ilgili yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.” ifadelerini kullandı ve transfer şartlarını kamuoyuna duyurdu. Anlaşma gereği Trabzonspor’un, oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

MUÇİ’NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu da futbolcunun piyasa değeri olarak 10 milyon euro ile belirlenmiş durumda.

