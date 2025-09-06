Trabzonspor, Ernest Muçi’yi transfer etti

Trabzonspor, Süper Lig’de yeni sezona başarılı bir başlangıç yaparak transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ın oyuncusu 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaştı.

TRABZONSPOR’UN DUYURUSU

Trabzonspor, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.”

BEŞİKTAŞ’IN DUYURUSU

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” dedi.

MUÇİ’NİN PERFORMANSI

Arnavut futbolcu Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla toplam 61 maça çıktı. 10 milyon euro piyasa değerine sahip Muçi, bu karşılaşmalarda 11 gol atmayı ve 4 asist yapmayı başardı.