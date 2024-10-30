Trabzonspor – Fenerbahçe Maç Biletleri Satışta

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile ev sahipliği yapacağı maçın biletlerini satışa sundu. Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacağını belirtti. Bilet fiyatları ise şöyle sıralandı: VIP Platinum-B 5 bin, VIP Platinum A/C 4 bin 500, VIP Gold 3 bin 750, VIP Silver 3 bin, Batı tribün 1250, Doğu üst tribün 900, Fırtına tribün 800, Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

TAKIM DESTEKLENİYOR

Taraftarlar ayrıca, biletlerini Atatürk Alanı’ndaki satış noktasından da temin edebiliyor. Maç öncesinde büyük bir ilgi ile karşılaşan bu biletler, taraftarların takımlarına verdikleri destek açısından önem taşıyor.